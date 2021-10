Lapo Elkann si è sposato | nozze segrete con Joana Lemos in Portogallo

Advertising

Corriere : Lapo Elkann si è sposato: le nozze nel giorno del suo compleanno - repubblica : Lapo Elkann si è sposato: nozze in Portogallo con Joana Lemos - danieledv79 : RT @CalaminiciM: “ e’ l’unica donna al mondo capace di farmi diventare la versione migliore di me stesso”. Lapo Elkann oggi si è sposato in… - zazoomblog : Chi è Joana Lemos pilota di rally e moglie di Lapo Elkann - #Joana #Lemos #pilota #rally #moglie - angiuoniluigi : RT @Corriere: Lapo Elkann si è sposato: le nozze nel giorno del suo compleanno -

Ultime Notizie dalla rete : Lapo Elkann

si è sposato con la 47enne Joana Lemos nel giorno del suo 44esimo compleanno. Come spiega il portale Whoopsee , che riporta la notizia, la coppia è convolata a nozze in Portogallo , Paese ...avrebbe sposato Joana Lemos in Portogallo. Lo assicura il portale Whoopsee.it. Ma chi è la donna di cui l'imprenditore è innamorato da due anni e che lo avrebbe fatto capitolare? Joana ...Lapo Elkann si è sposato con la 47enne Joana Lemos nel giorno del suo 44esimo compleanno. Come spiega il portale Whoopsee, che riporta la notizia, la coppia è convolata a nozze in Portogallo, Paese na ...Elkann si è sposato. Nel senso di Lapo e viene giù mezza Italia stupita per una notizia che spiazza. Lapo Elkann ha perso la testa per Joana Mascarenhs Lemos, una portoghese di Lisbona, di anni quaran ...