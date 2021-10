Insigne: «Rinnovo? Sta trattando il mio procuratore. Non è una questione facile» (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nell’intervento fatto al Festival dello Sport di Trento, il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha risposto anche ad una domanda sul suo Rinnovo con il club partenopeo. Ha dichiarato che se ne sta occupando il suo agente ma ha anche aggiunto che non è una questione semplice da risolvere. “Ho un contratto fino al 2022, anche se è in scadenza, come ho detto in questi giorni, voglio stare solo concentrato sul campo, al di là delle altre situazioni c’è il mio procuratore che ha parlato con il presidente. Sta trattando lui. Non è una questione facile”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nell’intervento fatto al Festival dello Sport di Trento, il capitano del Napoli, Lorenzo, ha risposto anche ad una domanda sul suocon il club partenopeo. Ha dichiarato che se ne sta occupando il suo agente ma ha anche aggiunto che non è unasemplice da risolvere. “Ho un contratto fino al 2022, anche se è in scadenza, come ho detto in questi giorni, voglio stare solo concentrato sul campo, al di là delle altre situazioni c’è il mioche ha parlato con il presidente. Stalui. Non è una”. L'articolo ilNapolista.

Advertising

SkySport : #Insigne e il rinnovo con il #Napoli: 'Non è facile. Il tiro a giro? È di #DelPiero' #SkySport - DiMarzio : #Napoli, le parole di @Lor_Insigne sul rinnovo di contratto - FantaMasterApp : 'Napoli, rinnovo Insigne: l’attaccante spiazza tutti dal ritiro dell’Italia' - SeEarn : INSIGNE: “RINNOVO NON FACILE MA IL MIO AGENTE NE HA PARLATO CON ADL; RESTO CONCENTRATO SUL CAMPO” #Insigne… - Salvato95551627 : RT @scottotweet: Già solo per perché fino a 10 giorni fa il presidente non rivolgeva la parola al procuratore il rinnovo di #Insigne non pu… -