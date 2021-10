WandaVision: lo spinoff su Agatha Harkness è in fase di sviluppo (Di giovedì 7 ottobre 2021) WandaVision potrebbe presto avere uno spinoff dedicato ad Agatha Harkness, il personaggio interpretato da Kathryn Hahn. WandaVision avrà uno spinoff dedicato ad Agatha Harkness, il personaggio interpretato nella serie Marvel dall'attrice Kathryn Hahn. Il progetto è attualmente in fase di sviluppo, ovviamente destinato alla piattaforma di Disney+. La nuova serie con star Kathryn Hahn viene descritta come una comedy a sfumature dark, ma le fonti di Variety vicine alla produzione non hanno svelato ulteriori dettagli del progetto. Jac Schaeffer, che ha già firmato WandaVision, si occuperà della sceneggiatura e della produzione dello show se Disney decidesse di approvarne la produzione. Nella serie con ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 ottobre 2021)potrebbe presto avere unodedicato ad, il personaggio interpretato da Kathryn Hahn.avrà unodedicato ad, il personaggio interpretato nella serie Marvel dall'attrice Kathryn Hahn. Il progetto è attualmente indi, ovviamente destinato alla piattaforma di Disney+. La nuova serie con star Kathryn Hahn viene descritta come una comedy a sfumature dark, ma le fonti di Variety vicine alla produzione non hanno svelato ulteriori dettagli del progetto. Jac Schaeffer, che ha già firmato, si occuperà della sceneggiatura e della produzione dello show se Disney decidesse di approvarne la produzione. Nella serie con ...

