Uomini e Donne, pioggia di insulti per la nuova acconciatura di Armando Incarnato (Di giovedì 7 ottobre 2021) La nuova acconciatura di Armando Incarnato non passa inosservata e i fan di Uomini e Donne si scatenano. Leggi su comingsoon (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ladinon passa inosservata e i fan disi scatenano.

Advertising

ciropellegrino : Sono acque agitate, miei cari. Nemmeno 7 giorni fa #Durigon, oggi #Meloni & co. Questo non è un colosso editoriale… - Einaudieditore : 111 uomini hanno vinto finora il Premio Nobel per la Letteratura. 16 donne. Nessuna persona trans o non binaria. #totonobel - GiuseppeConteIT : Tanti auguri al @Mov5Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici, una c… - cateave : RT @Einaudieditore: 111 uomini hanno vinto finora il Premio Nobel per la Letteratura. 16 donne. Nessuna persona trans o non binaria. #toton… - toskafrelsi : @cordonbleun allora io penso che sia claimata dalle donne quindi è la moglie delle donne e gli uomini non devono ne… -