Treno deragliato a Lodi, chiusura indagini: in 15 verso il processo (Di giovedì 7 ottobre 2021) - Quella mattina del 6 febbraio 2020 il Frecciarossa 1000 deragliò a Ospedaletto Lodigiano. Nell'incidente morirono due macchinisti e rimasero feriti dieci passeggeri. Ieri la procura di Lodi ha ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 ottobre 2021) - Quella mattina del 6 febbraio 2020 il Frecciarossa 1000 deragliò a Ospedalettogiano. Nell'incidente morirono due macchinisti e rimasero feriti dieci passeggeri. Ieri la procura diha ...

Advertising

De_Sand88 : RT @SkyTG24: Frecciarossa deragliato a Lodi, chiuse le indagini per 15 persone - maddalena2471 : RT @SkyTG24: Frecciarossa deragliato a Lodi, chiuse le indagini per 15 persone - GASARRINI : RT @SkyTG24: Frecciarossa deragliato a Lodi, chiuse le indagini per 15 persone - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Treno deragliato a Lodi, chiusura indagini: in 15 verso il processo - SkyTG24 : Frecciarossa deragliato a Lodi, chiuse le indagini per 15 persone -