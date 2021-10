Tragedia a Nettuno | 17enne si toglie la vita impiccandosi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Una storia che mai nessuno avrebbe voluto scrivere. Unache ha scosso la comunità di, ancora incredula e sotto choc. Questa mattina un ragazzo di appena 17 anni, classe 2004, ha deciso dirsi lae si è impiccato. L’ennesimo giovane che mette fine alla sua, l’ennesimo suicidio in un periodo in cui quasi all’ordine del giorno se ne contano, purtroppo, troppi. E’ successo a, in zona San Giacomo. Il, che è stato trovato impiccato, era stato adottato da una famiglia, che in precedenza aveva dovuto fare i conti con altro terribile lutto. I due genitori avevano perso in modo naturale una figlia e avevano deciso di adottare. Ora, purtroppo, l’ennesima: quel figlio tanto amato e desiderato che avevano ...