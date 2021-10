Terremoto in Rai, tagliata la Vita in Diretta. Ecco chi sostituisce Matano. “Una batosta che nessuno si aspettava” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Alberto Matano continua ad accumulare successi su successi. Il suo programma pomeridiano di approfondimento, “La Vita in Diretta”, piace sempre di più. Il pomeriggio di Rai 1 è diventato, ormai, un appuntamento fisso per milioni di italiani che scelgono la bravura, la professionalità e anche la bella presenza dell’ex mezzo busto del tg1. Tutto questo riempie il cuore del calabrese di orgoglio, gli dà la conferma che la scelta che ha fatto tre anni fa era giusta. Abbandonare la redazione del tg1 per dedicarsi ad un day-time ha rivoluzionato la sua Vita e oggi ne raccoglie i frutti. LEGGI ANCHE—> Clamoroso in Rai, Milly Carlucci fa fuori Alberto Matano: non sarà più nel suo programma. Lei è furiosa. Cos’è successo La sua conduzione piace e la Rai ne è più che soddisfatta. Ormai ... Leggi su cityroma (Di giovedì 7 ottobre 2021) Albertocontinua ad accumulare successi su successi. Il suo programma pomeridiano di approfondimento, “Lain”, piace sempre di più. Il pomeriggio di Rai 1 è diventato, ormai, un appuntamento fisso per milioni di italiani che scelgono la bravura, la professionalità e anche la bella presenza dell’ex mezzo busto del tg1. Tutto questo riempie il cuore del calabrese di orgoglio, gli dà la conferma che la scelta che ha fatto tre anni fa era giusta. Abbandonare la redazione del tg1 per dedicarsi ad un day-time ha rivoluzionato la suae oggi ne raccoglie i frutti. LEGGI ANCHE—> Clamoroso in Rai, Milly Carlucci fa fuori Alberto: non sarà più nel suo programma. Lei è furiosa. Cos’è successo La sua conduzione piace e la Rai ne è più che soddisfatta. Ormai ...

Advertising

andreastoolbox : Terremoto in Pakistan. Almeno 20 morti e 200 feriti - Rai News - zazoomblog : Terremoto in Rai Torna Caterina Balivo e ruba il posto al super famoso. Nome clamoroso fatto fuori - #Terremoto… - ILOVEPACALCIO : Terremoto a Rai Sport: in arrivo un cambio al vertice, ecco chi potrebbe essere il nuovo direttore - Ilovepalermoca… -