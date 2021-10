Querele reciproche | Parietti e Lucarelli assolte da diffamazione

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono stateAlbae Selvaggiaal termine del processo a Milano in cui erano imputate perl'una nei confronti dell'altra dopo essersi querelate a vicenda per via ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Querele reciproche

ANSA Nuova Europa

Le infuocate polemiche tra le due nello studio tv avevano poi generato uno scontro via social e per questo, a causa di denunce, sono finite in un'aula di giustizia. Il giudice nell'...... accuse, veleni, rimpalli di responsabilità, minacce die nervosismo a fior di pelle, ... Proprio su questo punto inizia lo scambio di accuse: chi doveva provvedere ? Il presidente ...Lo scorso 17 giugno avevano reso dichiarazioni spontanee, ricostruendo in aula le discussioni avvenute nel corso delle puntate e degli strascichi fuori onda, con una serie di post pubblicati sui socia ...Sono state assolte Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli al termine del processo a Milano in cui erano imputate per diffamazione l'una nei confronti dell'altra dopo essersi querelate a vicenda per via d ...