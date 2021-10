PS5 e PlayStation VR 2: London Studio lavora a un titolo con 'mondi procedurali'? (Di giovedì 7 ottobre 2021) Gli annunci di lavoro sono una manna per chi cerca nuove informazioni sul futuro di alcune opere o movimenti all'interno dei team di sviluppo. Anche da London Studio (SingStar, Blood & Truth) è alle prese con la ricerca di personale, facendosi scappare il nuovo progetto di prossima generazione, un lavoro esclusivo per PlayStation 5. Tralasciando parole ricorrenti e altisonanti come AAA, qualità e via dicendo, una parola a destato curiosità: procedurale. Sembra infatti che la figura richiesta, debba conoscere a fondo il funzionamento dei mondi procedurali, ovvero quelle situazioni in cui il mondo di gioco si sviluppa attraverso asset predefiniti ma combinandosi attraverso speciali algoritmi che riescono a dare connotati nuovi a queste unioni. Per intenderci, il famoso No Man's Sky, funziona in ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 7 ottobre 2021) Gli annunci di lavoro sono una manna per chi cerca nuove informazioni sul futuro di alcune opere o movimenti all'interno dei team di sviluppo. Anche da(SingStar, Blood & Truth) è alle prese con la ricerca di personale, facendosi scappare il nuovo progetto di prossima generazione, un lavoro esclusivo per5. Tralasciando parole ricorrenti e altisonanti come AAA, qualità e via dicendo, una parola a destato curiosità: procedurale. Sembra infatti che la figura richiesta, debba conoscere a fondo il funzionamento dei, ovvero quelle situazioni in cui il mondo di gioco si sviluppa attraverso asset predefiniti ma combinandosi attraverso speciali algoritmi che riescono a dare connotati nuovi a queste unioni. Per intenderci, il famoso No Man's Sky, funziona in ...

