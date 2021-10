Progetto Fortis, dal 10 ottobre al via servizio bus gratuito Trieste-Capodistria (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un’azione concreta per superare il gap infrastrutturale nella zona dell’Alpe Adria e migliorare la qualità del servizio e del trasporto in questa area strategica. Sono questi alcuni degli obiettivi del servizio bus gratuito fra Capodistria e Trieste attivo dal 10 ottobre 2021 sino a luglio 2022 e che prevede tre corse al giorno per ciascuna direzione. Il servizio è stato realizzato nell’ambito del Progetto Fortis finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Slovenia 2014-2020, dal fondo Europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Il Progetto Fortis mira a far diventare Alpe-Adria una macroregione con un proprio programma di finanziamento Ue superando così la ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un’azione concreta per superare il gap infrastrutturale nella zona dell’Alpe Adria e migliorare la qualità dele del trasporto in questa area strategica. Sono questi alcuni degli obiettivi delbusfraattivo dal 102021 sino a luglio 2022 e che prevede tre corse al giorno per ciascuna direzione. Ilè stato realizzato nell’ambito delfinanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Slovenia 2014-2020, dal fondo Europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Ilmira a far diventare Alpe-Adria una macroregione con un proprio programma di finanziamento Ue superando così la ...

