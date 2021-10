PA, niente scatti anzianità per dipendente senza green pass (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il Ministro Brunetta sceglie la strada dell’inflessibilità. Lo smart working non può essere l’alternativa al lavoro in presenza offerta al dipendente pubblico sprovvisto di green pass, che sarà obbligatorio per accedere al luogo di lavoro a partire dal 15 ottobre. Lo chiariscono le linee guida (in forma di bozza), firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza e da quello della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, che attuano il decreto approvato lo scorso 16 settembre. I lavoratori che non possono accedere al lavoro perché sprovvisti di green pass (ossia quelli che non sono in grado di esibirlo in formato cartaceo o digitale), ribadisce il testo, sono considerati assenti ingiustificati: per ciascun giorno di mancato servizio non avranno diritto non solo alla ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il Ministro Brunetta sceglie la strada dell’inflessibilità. Lo smart working non può essere l’alternativa al lavoro in preofferta alpubblico sprovvisto di, che sarà obbligatorio per accedere al luogo di lavoro a partire dal 15 ottobre. Lo chiariscono le linee guida (in forma di bozza), firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza e da quello della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, che attuano il decreto approvato lo scorso 16 settembre. I lavoratori che non possono accedere al lavoro perché sprovvisti di(ossia quelli che non sono in grado di esibirlo in formato cartaceo o digitale), ribadisce il testo, sono considerati assenti ingiustificati: per ciascun giorno di mancato servizio non avranno diritto non solo alla ...

Advertising

sole24ore : Pa, niente scatti di anzianità per il dipendente che non ha il green pass - RobertoDegrass2 : RT @sole24ore: Pa, niente scatti di anzianità per il dipendente che non ha il green pass - marcuspascal1 : RT @Livia_Morosini: Il più incomprensibile provvedimento “sindacale” che io ricordi. - ADeLuca_SlcCgil : @alfredoferrante La traduzione del giornalista da non matura anzianità a niente scatti è imbarazzante. Come anche c… - Pizzicomichele1 : RT @Danjela18535390: 'Niente limiti' Di limiti ne ho avuti tanti in passato, troppi. Alcuni per scelta altri perchè imposti. E per superarl… -

Ultime Notizie dalla rete : niente scatti PA, niente scatti anzianità per dipendente senza green pass Il Ministro Brunetta sceglie la strada dell' inflessibilità. Lo smart working non può essere l'alternativa al lavoro in presenza offerta al dipendente pubblico sprovvisto di green pass, che sarà ...

Letizia Battaglia, la donna dietro l'obiettivo I suoi scatti, che urlano passione, divengono ben presto iconici, perché ogni click è atto d'amore. ... ma per mia scelta non mi interessano esteticamente e non mi rappresentano per niente. Non ...

Pa, niente scatti di anzianità per il dipendente che non ha il green pass Il Sole 24 ORE PA, niente scatti anzianità per dipendente senza green pass (Teleborsa) - Il Ministro Brunetta sceglie la strada dell'inflessibilità. Lo smart working non può essere l'alternativa al lavoro in presenza offerta al dipendente pubblico sprovvisto di ...

Le infinite stanze delle donne. Intervista a Maria Clara Macrì Un viaggio fotografico nel luogo più intimo di ogni donna: “In Her Rooms” è il progetto della giovane artista Maria Clara Macrì. Pagine di immagini, appunti, riflessioni per mettere a nudo l’essenza d ...

Il Ministro Brunetta sceglie la strada dell' inflessibilità. Lo smart working non può essere l'alternativa al lavoro in presenza offerta al dipendente pubblico sprovvisto di green pass, che sarà ...I suoi, che urlano passione, divengono ben presto iconici, perché ogni click è atto d'amore. ... ma per mia scelta non mi interessano esteticamente e non mi rappresentano per. Non ...(Teleborsa) - Il Ministro Brunetta sceglie la strada dell'inflessibilità. Lo smart working non può essere l'alternativa al lavoro in presenza offerta al dipendente pubblico sprovvisto di ...Un viaggio fotografico nel luogo più intimo di ogni donna: “In Her Rooms” è il progetto della giovane artista Maria Clara Macrì. Pagine di immagini, appunti, riflessioni per mettere a nudo l’essenza d ...