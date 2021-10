Moderna, Svezia e Danimarca lo sospendono tra i giovani. Rasi: «Decisione non sostenuta dai dati» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Svezia e Danimarca hanno annunciato la sospensione cautelativa della somministrazione del vaccino Moderna ai giovani, dopo i rapporti relativi a possibili per quanto rari effetti avversi, come le miocarditi. In particolare, le autorità sanitarie svedesi hanno annunciato la sospensione per gli under 30, quelle danesi per gli under 18. L’Ema, sulla base degli studi prodotti dai Paesi nordici, non ha escluso la possibilità di un rischio maggiore di miocarditi dopo la seconda dose negli uomini giovani, ma ha anche precisato che «il rischio di essere colpiti da questi effetti collaterali è molto basso» e ha sottolineato la necessità di «un’ulteriore valutazione dei dati». Diverse voci della comunità scientifica italiana, inoltre, hanno manifestato forti perplessità rispetto alla ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 ottobre 2021)hanno annunciato la sospensione cautelativa della somministrazione del vaccinoai, dopo i rapporti relativi a possibili per quanto rari effetti avversi, come le miocarditi. In particolare, le autorità sanitarie svedesi hanno annunciato la sospensione per gli under 30, quelle danesi per gli under 18. L’Ema, sulla base degli studi prodotti dai Paesi nordici, non ha escluso la possibilità di un rischio maggiore di miocarditi dopo la seconda dose negli uomini, ma ha anche precisato che «il rischio di essere colpiti da questi effetti collaterali è molto basso» e ha sottolineato la necessità di «un’ulteriore valutazione dei». Diverse voci della comunità scientifica italiana, inoltre, hanno manifestato forti perplessità rispetto alla ...

