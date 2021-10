Maltempo, in Abruzzo la prima neve sul Gran Sasso Minime sottozero (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'Aquila - E' la prima neve della stagione sul Gran Sasso quella caduta nella notte sulla vetta del Corno Grande, oltre i 2700 metri di quota. La cima imbiancata è ben visibile da una delle due webcam della stazione meteorologica dell'associazione Aq Caput Frigoris ( https://www.caputfrigoris.it/) attiva a Campo Imperatore da gennaio 2020, a 2.132 metri presso il Giardino botanico alpino gestito dall'Università dell'Aquila. La temperatura alle 11:30 era intorno a 2,2°C, la minima registrata è 0,7°C . La webcam in questione inquadra verso nord il Corno Grande e Monte Aquila; l'altra offre invece una panoramica sul sentiero del Centenario e sul monte Scindarella (2233 metri). Altre temperature 'invernali' sono state rilevate dalle stazioni meteo dell'associazione a: Campo Felice (1538 ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'Aquila - E' ladella stagione sulquella caduta nella notte sulla vetta del Cornode, oltre i 2700 metri di quota. La cima imbiancata è ben visibile da una delle due webcam della stazione meteorologica dell'associazione Aq Caput Frigoris ( https://www.caputfrigoris.it/) attiva a Campo Imperatore da gennaio 2020, a 2.132 metri presso il Giardino botanico alpino gestito dall'Università dell'Aquila. La temperatura alle 11:30 era intorno a 2,2°C, la minima registrata è 0,7°C . La webcam in questione inquadra verso nord il Cornode e Monte Aquila; l'altra offre invece una panoramica sul sentiero del Centenario e sul monte Scindarella (2233 metri). Altre temperature 'invernali' sono state rilevate dalle stazioni meteo dell'associazione a: Campo Felice (1538 ...

