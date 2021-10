Giunta di Salerno, si vagliano i criteri di scelta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Prima di scegliere chi entrerà a far parte della sua Giunta, il neo sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli riconfermato alla guida della città di Salerno, dovrà selezionare i criteri con i quali decidere da chi farsi accompagnare nei prossimi quattro anni. Contare sul maggior numero di preferenze lascerebbe fuori gli assessori uscenti Mimmo De Maio e Angelo Caramanno che, nella lista dei progressisti, si sono piazzati dietro i consiglieri Antonio Fiore e Rocco Galdi ed anche della new entry Vittoria Cosentino una delle sei donne, due in più del 2016 ad entrare in consiglio. La Cosentino potrebbe anche aspirare ad un posto in Giunta: nelle sue corde innovazione e politiche giovanili. Ma non scegliere gli assessori uscenti, significherebbe anche non dare ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Prima di scegliere chi entrerà a far parte della sua, il neo sindaco di, Vincenzo Napoli riconfermato alla guida della città di, dovrà selezionare icon i quali decidere da chi farsi accompagnare nei prossimi quattro anni. Contare sul maggior numero di preferenze lascerebbe fuori gli assessori uscenti Mimmo De Maio e Angelo Caramanno che, nella lista dei progressisti, si sono piazzati dietro i consiglieri Antonio Fiore e Rocco Galdi ed anche della new entry Vittoria Cosentino una delle sei donne, due in più del 2016 ad entrare in consiglio. La Cosentino potrebbe anche aspirare ad un posto in: nelle sue corde innovazione e politiche giovanili. Ma non scegliere gli assessori uscenti, significherebbe anche non dare ...

