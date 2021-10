Foggia, due fratelli gemelli di 32 anni aggrediti in piazza da un gruppo di ragazzi: uno è in prognosi riservata (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'episodio sabato notte a Stornara: ad agire tre o quattro persone, il movente sarebbe un banale litigio. L'altra vittima ha ferite lievi Leggi su repubblica (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'episodio sabato notte a Stornara: ad agire tre o quattro persone, il movente sarebbe un banale litigio. L'altra vittima ha ferite lievi

