Doppietta d' argento Un Europeo in rosa

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Completando la sua bella collezione di basiliche , Primoz Roglic vince anche a Superga, entra nell'albo d'oro della Milano - Torino e si candida per il Lombardia di sabato. Sul colle torinese lo ...

Advertising

GPENDURO : TEAM E50: GUARNERI FA ANCORA DOPPIETTA, DELBONO D’ARGENTO -

Ultime Notizie dalla rete : Doppietta argento

OA Sport

Agli Europei della pista a Grenchen, in Svizzera, arrivano le prime medaglie azzurre, entrambe d'. A firmarle sono Letizia Paternoster, che nell'eliminazione chiude alle spalle della francese ...A decidere il match del 'Chittolina' il fantasista di casa Aperi, autore di una; la ... LA PARTITA Ci sono Esposito enella formazione inziale di Scalise, non Corno e Putzolu che ...Agli Europei della pista a Grenchen, in Svizzera, arrivano le prime medaglie azzurre, entrambe d’argento. A firmarle sono Letizia Paternoster, che nell’eliminazione chiude alle spalle della francese F ...La doppietta nel Superclasico contro il Boca Juniors sembra aver consacrato Julian Alvarez nel calcio che conta. Classe 2000, l'attaccante del River Plate ...