Covid, 2.983 nuovi casi e 41 decessi in 24 ore (Di giovedì 7 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Scende il numero dei nuovi positivi al Covid in Italia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, il numero dei nuovi contagi segna un +2.983, in calo rispetto ai 3.235 dell’ultimo aggiornamento ma con meno tamponi processati, 297.356 e che determina un tasso di positività all’1%. Lieve incremento dei decessi, 41 (+2). I guariti sono 3.966 mentre il numero degli attualmente positivi segna -1.074 per un totale di 87.173.Nuovo calo dei ricoveri negli ospedali. Il numero dei pazienti delle aree mediche oggi segna una riduzione, dai 2.968 di ieri ai 2.872 di oggi; in terapia intensiva sono ospitati 403 degenti (-30) con 24 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare si trovano invece 83.946 persone. Il Veneto è prima regione per numero di nuovi positivi (349), a ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Scende il numero deipositivi alin Italia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, il numero deicontagi segna un +2.983, in calo rispetto ai 3.235 dell’ultimo aggiornamento ma con meno tamponi processati, 297.356 e che determina un tasso di positività all’1%. Lieve incremento dei, 41 (+2). I guariti sono 3.966 mentre il numero degli attualmente positivi segna -1.074 per un totale di 87.173.Nuovo calo dei ricoveri negli ospedali. Il numero dei pazienti delle aree mediche oggi segna una riduzione, dai 2.968 di ieri ai 2.872 di oggi; in terapia intensiva sono ospitati 403 degenti (-30) con 24ingressi. In isolamento domiciliare si trovano invece 83.946 persone. Il Veneto è prima regione per numero dipositivi (349), a ...

I vaccini Nel Bresciano ha ricevuto al prima dose del vaccino anti Covid il 91,21% della popolazione target, pari a 983.502 persone. I bresciani che hanno ricevuto anche la seconda dose sono 868.222.

