Benvenuti nel Delucastan (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un po' sultanato del Golfo, un po' ex-repubblica sovietica... In ogni caso, nell'istituzione regionale dell'ormai leggendario presidente della Campania, le tradizioni dinastiche si accompagnano all'edilizia celebrativa e si cementano con incarichi elargiti ai più fedeli. Non basta: l'obiettivo adesso è quello di cambiare i regolamenti in vista di un possibile terzo mandato. Da un sussidiario del futuro: «La dinastia De Luca regnò sulla Campania dal 2015, anno dell'elezione del capostipite Vincenzo I salernitanus, al 2100 grazie a una modifica alla legge elettorale regionale che abolì il vincolo dei due mandati presidenziali. Gli successero i figli, i nipoti...». Forse non andrà esattamente così, ma l'intenzione pare quella. Il governatore Vincenzo De Luca ambisce al ruolo di dictator perpetuus della Campania contando sulla straordinaria popolarità conquistata con l'emergenza Covid e ...

