Agcom | provvedimento di urgenza a DAZN su malfunzionamenti e servizio assistenza

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella seduta odierna, ha adottato, a tutela dell’utenza, un ordine nei confronti della societàLIMITED fornitore del– in esclusiva e co-esclusiva - di trasmissione in live streaming delle partite di calcio della massima serie del campionato italiano.Le segnalazioni pervenute da...

Un importante passo verso l'infrastrutturazione del Paese "Il provvedimento adottato quest'oggi dall'Autorità " ha dichiarato il presidente dell'Agcom, Giacomo Lasorella " rappresenta un importante ...