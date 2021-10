Via libera alla riapertura delle discoteche ma con limiti di capienza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Via libera alla riapertura delle discoteche in Italia ma con limiti di capienza. Il parere del Comitato Tecnico Scientifico. Le discoteche possono riaprire anche in Italia. Il via libera è arrivato ieri, dalla riunione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS). Le discoteche e sale da ballo potranno riaprire in zona bianca ma con forti limiti alla L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Viain Italia ma condi. Il parere del Comitato Tecnico Scientifico. Lepossono riaprire anche in Italia. Il viaè arrivato ieri, driunione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS). Lee sale da ballo potranno riaprire in zona bianca ma con fortiL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

borghi_claudio : @Guglielmo_Totti Ti ringrazio, ovviamente non lo sono nemmeno io perchè probabilmente questo risultato verrà utiliz… - LaStampa : Cts, via libera alla riapertura delle discoteche in zona bianca: 35% di capienza al chiuso e 50% all’aperto - La7tv : #dimartedi Via libera alla delega fiscale ma la Lega diserta il CdM, il commento di Enrico #Letta: 'Noi siamo col G… - iISud24 : Dal CdM via libera alla delega fiscale. Strappo della Lega, Salvini: «Non è l’oroscopo» #6ottobre #governo… - GiornoeNotteNew : Delega fiscale, strappo Governo-Lega. Ma Draghi tira dritto – intopic. Via libera alla delega fiscale, ma senza la… -