The Women’s Tour 2021: Demi Vollering inarrivabile nella crono, per lei tappa e maglia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si è conclusa la prova a cronometro di 16,6 km in quel di Atherstone valevole per la terza tappa del The Women’s Tour, uno degli ultimi appuntamenti di spicco della stagione ciclistica al femminile e senza dubbio la corsa a tappe più rinomata nel Regno Unito. Ha vinto meritatamente Demi Vollering (SD Worx), che ha fatto registrare il tempo di 23:18 rifilando più di un minuto a tutte le altre. Alle sue spalle Joscelin Lowden (Drops – Le Col s/b TEMPUR), chiude terza la canadese Leah Kirchmann (Team DSM). Si rimescolano dunque le carte in classifica generale, ora comanda Vollering davanti a Juliette Labous. Il tracciato non presentava particolari difficoltà altimetriche, ma i 16,6 km sono stati comunque sufficienti per creare gap importanti. Prova superlativa di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si è conclusa la prova ametro di 16,6 km in quel di Atherstone valevole per la terzadel The, uno degli ultimi appuntamenti di spicco della stagione ciclistica al femminile e senza dubbio la corsa a tappe più rinomata nel Regno Unito. Ha vinto meritatamente(SD Worx), che ha fatto registrare il tempo di 23:18 rifilando più di un minuto a tutte le altre. Alle sue spalle Joscelin Lowden (Drops – Le Col s/b TEMPUR), chiude terza la canadese Leah Kirchmann (Team DSM). Si rimescolano dunque le carte in classifica generale, ora comandadavanti a Juliette Labous. Il tracciato non presentava particolari difficoltà altimetriche, ma i 16,6 km sono stati comunque sufficienti per creare gap importanti. Prova superlativa di ...

Advertising

ILENIALazzaro : Vai con la seconda tappa dello The Women's Tour! Vi aspetto alle 13 su Eurosport1 #eurosportciclismo - ILENIALazzaro : The Women's Tour highlights da oggi tutti i giorni su Eurosport 1 e digital. Ore 13.30 riviviamo la prima tappa. Vi… - BUONGIORNOnline : PIZZIUM partecipa a Follow The Pink a sostegno del Women’s Cancer Center dello IEO #FollowthePink - RuoteAmatoriali : The Women’s Tour: il primo sprint vincente è di Marta Bastianelli, vittoria numero 16 per Alé BTC Ljubljana… - bicitv : The Women’s Tour: Marta Bastianelli vince il primo sprint ed è la prima leader -

Ultime Notizie dalla rete : The Women’s The Women's Tour 2021: Marta Bastianelli trionfa in volata nella prima tappa OA Sport