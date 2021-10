Roma | Calafiori | «Mourinho il migliore | Spinazzola un amico Bello essere in Nazionale»

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Riccardo, giovane terzino della, ha raccontato il suo inizio di stagione ai microfoni di Rai Sport Intervistato da Rai Sport, il giovane terzino dellaRiccardoha parlato dal ritiro dell’Under 21:– «Questa è la mia seconda stagione da professionista nel calcio che conta. A 19 anni avere uno comeè un bel traguardo. Ti sprona sicuramente a fare sempre meglio. Su questo lui è uno dei migliori, a livello psicologico sa sempre la parola giusta da usare quando ti deve fare i complimenti. Quando hai sbagliato ti mette la giusta pressione, secondo me sto crescendo molto dal punto di vista caratteriale, ma anche in campo. Lui è davvero uno dei migliori». GRUPPO – «All’inizio il mister mi doveva ancora conoscere, dovevo fargli vedere ...

ha parlato della dal ritiro della Nazionale Under 21: "A 19 anni avere uno come Mourinho è un bel traguardo, e ti sprona sicuramente a fare sempre meglio. Su questo lui è uno dei ...primo Riccardo è pronto per l'Under 21. Davanti agli Azzurrini ci saranno Bosnia e Svezia per le qualificazioni a Euro 2023. Ai microfoni di 'Rai Sport' ha parlato ha parlato anche di...