Risolto un problema di matematica di cui si cercava la soluzione da 70 anni (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (foto: Gerd Altmann via Pixabay)La matematica – o meglio i matematici – colpiscono ancora. Un gruppo del Mit (Massachusetts Institute of Technology) ha Risolto un problema di geometria di cui si cerca la soluzione da quasi 70 anni. Il problema riguarda le rette equiangolari e oggi i ricercatori hanno determinato per la prima volta quante rette di questo genere possono esistere in uno spazio a molte dimensioni e hanno dimostrato che il numero non è infinito. Il risultato si inserisce nella cosiddetta “teoria dei grafi”, oggetti matematici che servono nella vita reale per schematizzare diversi processi, circuiti, reti di computer e mappe. Lo studio verrà pubblicato nel gennaio 2022 su Annals of Mathematics ed è ora disponibile in pre-print su arXiv. La matematica delle ... Leggi su wired (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (foto: Gerd Altmann via Pixabay)La– o meglio i matematici – colpiscono ancora. Un gruppo del Mit (Massachusetts Institute of Technology) haundi geometria di cui si cerca lada quasi 70. Ilriguarda le rette equiangolari e oggi i ricercatori hanno determinato per la prima volta quante rette di questo genere possono esistere in uno spazio a molte dimensioni e hanno dimostrato che il numero non è infinito. Il risultato si inserisce nella cosiddetta “teoria dei grafi”, oggetti matematici che servono nella vita reale per schematizzare diversi processi, circuiti, reti di computer e mappe. Lo studio verrà pubblicato nel gennaio 2022 su Annals of Mathematics ed è ora disponibile in pre-print su arXiv. Ladelle ...

Advertising

chetempochefa : 'Hai risolto un bel problema E va bene così Ma poi me ne restano mille Poi me ne restano mille' Facciamo i complim… - frankmatano : Risolto problema mio. Non farò più diretta su Instagram ma apro un gruppo whatsapp dove vi svelo un segreto. Ora vi aggiungo. - chetempochefa : 'Hai risolto un bel problema E va bene così Ma poi me ne restano mille Poi me ne restano mille' @Fedez,… - horrorvaacuii : @bludimetiIene gli uomini si masturbano sulle donne anche se sono completamente vestite amo, speravo lo sapessi, qu… - CampNude : RT @donnavogliosa86: Il cuginetto mi ha risolto un problema con il computer. L'ho ringraziato a modo mio ?? -