Pelare le patate cotte in meno di 2 minuti? Si può fare!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)leè un’operazione per lo più antipatica, ma qualcuno deve pur farla! Parliamo di un alimento amatissimo in famiglia, da grandi e piccini. Si accompagnano meravigliosamente a piatti di carne, di pesce, ai formaggi, ma non solo. Sono perfette in insalata accompagnate da un filo d’olio d’oliva e da altre verdure, per un pieno di micronutrienti salutari e a basso impatto sul peso forma! Quando per essere cucinate vengono bollite in abbondante acqua, meglio non privarle della buccia per assicurarvi che si mantengano compatte e sode. Poi, però, prima di servirle diventa necessario pelarle. Ecco, allora, che veniamo in vostro soccorso noi di Non Solo Riciclo, con un trucchetto che vi permetterà di riuscirci indi 2. Curiose? Iniziamo!le ...