Pallanuoto, Serie A1 2021-2022: l'Ortigia vince nettamente sull'Anzio nel posticipo

Si conclude la prima giornata della Serie A1 di Pallanuoto maschile 2021-2022: un posticipo particolare al mercoledì quello che ha visto in acqua Ortigia e Anzio Waterpolis, con i padroni di casa siciliani che si sono imposti nettamente per 17-9. Tutto facile per la banda di Piccardo che ha cambiato passo già dal primo quarto, chiuso sul 4-1. Nonostante il risultato aperto a metà gara, si sono alzati i ritmi e i siciliani hanno segnato a ripetizione nella seconda parte dell'incontro. Triplette per Gallo, Klicovac, Vidovic e Napolitano. 

CC ORTIGIA-ANZIO WATERPOLIS 17-9 
CC ORTIGIA: S. Tempesti, F. Cassia, F. Condemi, A. Condemi 1, F. Klikovac 3, F. Ferrero 2, S. Di Luciano 2, V. Gallo 3, C. Mirarchi, S. Rossi, S. Vidovic 3, C. Napolitano 3, D. Ruggiero. All. Piccardo 
ANZIO WATERPOLIS: A. ...

