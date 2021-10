MARR | ricavi sopra i livelli pre-pandemia nel 3° trimestre

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) –, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari alla ristorazione extra domestica, ha registratopari a circa 532 milioni di euro nel terzodell’anno, comprensivi di circa 22 milioni direlativi alle attività del gruppo Verrini entrate a far parte dilo scorso aprile. Si registra quindi un incremento rispetto ai 509 milioni registrati nel 2019 (+4%) e una netta crescita (+30%) rispetto ai 409 milioni ottenuti nel 2020. Vista la ripresa dallaha deciso di ridare impulso alle attività di ampliamento e ammodernamento della propria struttura logistico-distributiva. In particolare, è stato definito un piano di investimenti orientato alla ...

Teleborsa

