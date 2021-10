Mancini | Con Insigne abbiamo avuto l' occasione più clamorosa

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il ct Robertoin seguito al match di Nations League Italia-Spagna, ha rilasciato alcune parole durante la conferenza. Di seguito quanto evidenziato:Italia Spagna "Concludere il primo tempo 0-1 sarebbe stato già diverso. A Chiellini non avrei fatto fare due gare di seguito e Bastoni ha bisogno di giocare queste partite. Con Bernardeschi potevamo cambiare le posizioni in attacco. Nel complesso le occasioni del primo tempo sono state pari, forse noi conquella più".

Advertising

Negli ultimi dieci minuti del secondo tempo Lorenzo Pellegrini ha provato a riaccendere le speranzeil suo gol. Ma non è bastato. L'Italia di Robertointerrompe così la sua linea di ...A 'tre' nella ripresa ? Dopo l'uscita di scena di Bonucci,ha risistemato l'Italia come ha potuto. Nei minuti finali del primo tempouna linea a quattro composta da Bernardeschi, Di ...La compagine di Luis Enrique si è imposta con il punteggio di 1 a 2. A decidere il match è stata una doppietta realizzata da Ferran Torres. Per la squadra di Mancini è andato in rete Pellegrini che ha ...Dopo una imbattibilità che durava da ben trentasette partite, l'Italia è stata sconfitta con il punteggio di 1 a 2 dalla Spagna. La compagine azzurra è stata costretta a giocare in dieci uomini per l' ...