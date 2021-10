L’Inter fa i conti con le frecciate dell’ex de Boer: “Se avessi saputo…” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Frank de Boer ha rivissuto la negativa esperienza vissuta sulla panchina delL’Inter: 84 giorni complicati, conclusi con l’esonero. Un’esperienza pessima, sotto tutti i punti di vista, che lo ha segnato nel profondo: 14 gare ufficiali e 5 vittorie, 7 sconfitte, 2 pareggi. Ottantaquattro giorni vissuti costantemente nel mirino dei tifosi e della stessa dirigenza, che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Frank deha rivissuto la negativa esperienza vissuta sulla panchina del: 84 giorni complicati, conclusi con l’esonero. Un’esperienza pessima, sotto tutti i punti di vista, che lo ha segnato nel profondo: 14 gare ufficiali e 5 vittorie, 7 sconfitte, 2 pareggi. Ottantaquattro giorni vissuti costantemente nel mirino dei tifosi e della stessa dirigenza, che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

capuanogio : Nel 2022 previsto un rosso di circa 100 milioni per l'#Inter, che potrà godere della riapertura di San Siro e delle… - GiacomoMane : RT @RPozzolli: @Gazzetta_it L’Amministratore Delegato dell’Inter, bilancio e conti alla mano, parla di conti in sicurezza. Voi su che basi… - mairzuc23 : @MarioBest11_ @Gazzetta_it Il mio punto di vista L’Inter ha gli stessi costi (stipendi + ammortamenti) dell’anno… - mairzuc23 : @mirkonicolino L’Inter ha gli stessi costi (stipendi + ammortamenti) si finanzia con prestiti a 8% (debito) e ha un… - RPozzolli : @Gazzetta_it L’Amministratore Delegato dell’Inter, bilancio e conti alla mano, parla di conti in sicurezza. Voi su… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter conti I conti in rosso da record dell'Inter: mancano 245,6 milioni di euro all'appello MilanoToday.it