Inter | primato in una speciale classifica | il dato

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’è al primo posto in una: quella dei gol su colpo di testa. I numeri L’è prima in una. Dati alla mano, infatti, la squadra di Inzaghi è la formazione che dall’inizio del campionato ad oggi ha realizzato più reti di testa in Italia. Sono già 7 i centri arrivati da un’inzuccata da parte dei giocatori nerazzurri. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, solo il Genoa è secondo al club campione d’Italia con 5 centri di testa nelle prime 7 uscite in campionato. I nerazzurri primeggiano sotto questo aspetto da due anni: l’anno scorso hanno diviso locon la Juventus a quota 14, due anni fa hanno staccato l’Atalanta con 20 centri di testa a 14. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE ...