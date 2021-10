FIGC: «Basta mistificazioni. Lotito è colpevole» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Una fonte della FIGC, ai microfoni dell’ANSA, ha risposto alla diffida di Lotito nei confronti di Gravina e Dal Pino Tramite un’intervista ad ANSA, una fonte qualificata della FIGC ha voluto rispondere alla diffida del presidente Lotito nei confronti di Dal Pino e Gravina: «Basta mistificazioni, la colpevolezza di Lotito è stata accertata. Stupore nell’apprendere come nelle ricostruzioni del presidente Lotito e dei suoi avvocati si parli erroneamente di deferimento eludendo artatamente il punto 4 della sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport, dove c’è scritto chiaramente che l’aver schierato un calciatore positivo in campo e uno un panchina rappresenta una negligenza e una responsabilità molto gravi. La sua ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Una fonte della, ai microfoni dell’ANSA, ha risposto alla diffida dinei confronti di Gravina e Dal Pino Tramite un’intervista ad ANSA, una fonte qualificata dellaha voluto rispondere alla diffida del presidentenei confronti di Dal Pino e Gravina: «, lazza diè stata accertata. Stupore nell’apprendere come nelle ricostruzioni del presidentee dei suoi avvocati si parli erroneamente di deferimento eludendo artatamente il punto 4 della sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport, dove c’è scritto chiaramente che l’aver schierato un calciatore positivo in campo e uno un panchina rappresenta una negligenza e una responsabilità molto gravi. La sua ...

Advertising

sportface2016 : +++Fonti #Figc rispondono a #Lotito: 'Basta mistificazioni, lui è colpevole. Ha schierato un calciatore positivo in… - _sbullo_ : RT @sportface2016: +++Fonti #Figc rispondono a #Lotito: 'Basta mistificazioni, lui è colpevole. Ha schierato un calciatore positivo in camp… - Radio1Rai : ??Claudio #Lotito, presidente della #Lazio, diffida la @FIGC e chiede l'immediato reintegro. La Federazione Calcio:… - Alessandrozita : RT @sportface2016: +++Fonti #Figc rispondono a #Lotito: 'Basta mistificazioni, lui è colpevole. Ha schierato un calciatore positivo in camp… - illuminista2 : RT @sportface2016: +++Fonti #Figc rispondono a #Lotito: 'Basta mistificazioni, lui è colpevole. Ha schierato un calciatore positivo in camp… -