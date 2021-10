Discorso di un Primo Ministro secondo Greta Thunberg (e anche secondo me) (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Cari cittadini, Sono onorato di essere qui oggi per parlare davanti alla Nazione, ma sono anche molto preoccupato e per questo voglio condividere delle importanti informazioni che riguardano il futuro di tutti. La nostra società si trova davanti a una sfida senza precedenti, una sfida che fa impallidire quella della pandemia appena superata. Sto parlando della crisi ambientale e del cambio climatico innescati dalle attività umane inquinanti che stanno rapidamente portando il pianeta verso condizioni imprevedibili e mettendo a rischio la nostra stessa vita. Per questo è necessaria una transizione ecologica che inizi adesso e per questo abbiamo varato d’urgenza il decreto di cui voglio parlarvi. Tuttavia prima di continuare vorrei fare un appello alla cooperazione di tutti voi cittadini, istituzioni e differenti parti sociali: siamo chiamati a fare dei cambi al nostro ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Cari cittadini, Sono onorato di essere qui oggi per parlare davanti alla Nazione, ma sonomolto preoccupato e per questo voglio condividere delle importanti informazioni che riguardano il futuro di tutti. La nostra società si trova davanti a una sfida senza precedenti, una sfida che fa impallidire quella della pandemia appena superata. Sto parlando della crisi ambientale e del cambio climatico innescati dalle attività umane inquinanti che stanno rapidamente portando il pianeta verso condizioni imprevedibili e mettendo a rischio la nostra stessa vita. Per questo è necessaria una transizione ecologica che inizi adesso e per questo abbiamo varato d’urgenza il decreto di cui voglio parlarvi. Tuttavia prima di continuare vorrei fare un appello alla cooperazione di tutti voi cittadini, istituzioni e differenti parti sociali: siamo chiamati a fare dei cambi al nostro ...

Advertising

HuffPostItalia : Discorso di un Primo Ministro secondo Greta Thunberg (e anche secondo me) - Frances80576082 : RT @ddd_rx: Ps. Quando ieri Francesca sbraitava 'il GF è Manuel non Soleil' ha fatto l'ennesima pessima figura. Primo non c'entrava nulla n… - GuisaTania : @La_manina__ Ti rode troppo Il discorso è che Gualtieri ha meno voti di Michetti e senza i voti di Calenda e/o Rag… - akurabaki : ci sarebbe un discorso più ampio da fare sulla depilazione, sul fatto che se si tratta di foto nude è lei sempre qu… - Silvia_Mio86 : RT @giuseppeJ1306: Non è ancora partito il discorso per il rinnovo di Bernardeschi, ma la Juventus potrebbe fare il primo passo a breve. Ov… -