Basket | Serie A 2021 2022 | Pesaro batte Trieste 74-61 | cronaca e tabellino

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Carpegna ProsciuttoAllianz Pallacanestroper 74-61 nella sfida valida per la giornata dellaA1die conquista il suo primo successo in questa stagione. Il miglior marcatore della partita è Jones Tyrique con 24 punti davanti al suo compagno Vincent Sanford che si ferma a quota 15. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI E CLASSIFICHE Il match parte fortissimo, con entrambe le fazioni che attaccano e mettono a segno i primi punti. Sugli scudi Delfino, porta i suoi al chiudere la prima frazione 16-14. Il secondo quarto è invece, se possibile, ancora più serrato, spesso il risultato rimane in parità: 20, poi 24, poi 27. La parità finisce nei secondi finali, con le squadre che vanno negli spogliatoi con il risultato di 34-30 per ...