Austria: Kurz, 'contro di me accuse costruite' ++ (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il cancelliere Austriaco Sebastian Kurz respinge le accuse della procura anti - corruzione di Vienna, che sta indagando contro di lui e nove altre persone per presunte irregolarità nel finanziamento ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il cancelliereco Sebastianrespinge ledella procura anti - corruzione di Vienna, che sta indagandodi lui e nove altre persone per presunte irregolarità nel finanziamento ...

Advertising

repubblica : Austria, il cancelliere Kurz indagato per favoreggiamento della corruzione. L'inchiesta riguarda sondaggi politici… - RaiNews : #Austria, Kurz indagato per favoreggiamento della corruzione. Perquisizioni in Cancelleria e nella sede dell'Oevp - MediasetTgcom24 : Austria, cancelliere Kurz indagato per favoreggiamento corruzione #austria - cathyDS_26 : RT @Theskeptical_: Ma tutte ste notizie non vi fanno sorgere un lievissimo sospetto? - RealRadioLondra : Tutto il mondo è paese… ma l’Austria… sempre pronta a puntare il dito verso gli altri…. Che amarezza -