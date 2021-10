Australia, parla un ex calciatrice: 'Molestie sessuali dalle mie compagne' (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Alcune ex calciatrici in Australia hanno denunciato un ambienti tossico di abusi e Molestie sessuali nello sport. In un'intervista al Sidney Daily Telegraph, l'ex attaccante delle Matildas Lisa de ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Alcune ex calciatrici inhanno denunciato un ambienti tossico di abusi enello sport. In un'intervista al Sidney Daily Telegraph, l'ex attaccante delle Matildas Lisa de ...

Australia, parla un ex calciatrice: 'Molestie sessuali dalle mie compagne' L'Australia ospiterà i mondiali di calcio femminile nel 2023. Negli ultimi tempi sono stati denunciati casi di abusi anche nella ginnastica femminile e nell'hockey. E la Federazione nuoto ha avviato ...

La sfida tra Usa e Cina: è il momento della diplomazia del G20 e della Ue ...prevedono tra l'altro la fornitura di 12 sottomarini a propulsione nucleare americani all'Australia,... In definitiva, non si fa allarmismo se si parla di scenari ormai sulla soglia di una escalation che ...

