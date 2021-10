Un drone per la consegna di sangue, plasma e farmaci (Di martedì 5 ottobre 2021) Allo stand dell'Università Niccolò Cusano, alla Maker Faire Roma in programma dall'8 al 10 ottobre al Gazometro di Roma, un drone studiato e realizzato dalla Eurolink Systems per consegnare sacche di sangue, plasma e anche farmaci nelle aree difficili da raggiungere oppure nelle situazioni di urgenza. Silenzioso, veloce e tecnologicamente avanzato, "Beluga" è un drone di massima sicurezza e affidabilità.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2021/10/Un-drone-per-la-consegna-di-sangue-plasma-e-farmaci 20211005 video 14340568.mp4"/video Leggi su ilfogliettone (Di martedì 5 ottobre 2021) Allo stand dell'Università Niccolò Cusano, alla Maker Faire Roma in programma dall'8 al 10 ottobre al Gazometro di Roma, unstudiato e realizzato dalla Eurolink Systems perre sacche die anchenelle aree difficili da raggiungere oppure nelle situazioni di urgenza. Silenzioso, veloce e tecnologicamente avanzato, "Beluga" è undi massima sicurezza e affidabilità.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2021/10/Un--per-la--di--e-20211005 video 14340568.mp4"/video

Un drone per la consegna di sangue, plasma e farmaci Allo stand dell'Università Niccolò Cusano, alla Maker Faire Roma in programma dall'8 al 10 ottobre al Gazometro di Roma, un drone studiato e realizzato dalla Eurolink Systems per consegnare sacche di sangue, plasma e anche farmaci nelle aree difficili da raggiungere oppure nelle situazioni di urgenza. Silenzioso, veloce e ...

Un drone per la consegna di sangue, plasma e farmaci Roma, 5 ott. (askanews) - Allo stand dell'Università Niccolò Cusano, alla Maker Faire Roma in programma dall'8 al 10 ottobre al Gazometro di Roma, ...

