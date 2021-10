Rimasugli di saponette? Un’idea geniale per riciclare piccoli pezzi di sapone

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 5 ottobre 2021)die una spugna vegetale fai da te per un risultato 100% naturale! Volete realizzare in casa dell’ottimo? Serviranno degli scarti die della spugna vegetale, conosciuta anche con il nome di zucca luffa. Queste spugne ecologiche, sono perfette per le persone che desiderano un prodotto naturale, rispetto ad una di genere industriale. Le luffa si possono coltivare nel proprio orto, oppure si possono acquistare nei negozi fisici o su internet. Per ilpotete utilizzare degli scarti dioppure potete prepararlo in casa utilizzando pochi ingredienti, facilmente reperibili. Ricetta per fare ilin casa all’olio di oliva Per preparare in casa del ...