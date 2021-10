Perseguitava la moglie malgrado i divieti, arrestato 43enne (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non sono bastate le limitazioni imposte dal divieto di avvicinamento alla ex moglie, misura cautelare applicata per le vessazioni a cui da tempo sottoponeva la donna, a tenere un 43enne di Pozzuoli (Napoli) lontano dalla consorte e così per lui sono scattate le manette. L’uomo, che è stato arrestato dai carabinieri, l’ha pedinata e in pieno centro a Pozzuoli l’ha affrontata ancora una volta. A suo dire doveva rincasare e se avesse continuato ad uscire di casa le avrebbe tolto gli “alimenti”. I militari, allertati da alcuni passanti, sono intervenuti e hanno arrestato il 43enne prima che la sua rabbia sfociasse in violenza. E’ ora ai domiciliari in attesa di giudizio. Risponderà, nuovamente, di atti persecutori. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non sono bastate le limitazioni imposte dal divieto di avvicinamento alla ex, misura cautelare applicata per le vessazioni a cui da tempo sottoponeva la donna, a tenere undi Pozzuoli (Napoli) lontano dalla consorte e così per lui sono scattate le manette. L’uomo, che è statodai carabinieri, l’ha pedinata e in pieno centro a Pozzuoli l’ha affrontata ancora una volta. A suo dire doveva rincasare e se avesse continuato ad uscire di casa le avrebbe tolto gli “alimenti”. I militari, allertati da alcuni passanti, sono intervenuti e hannoilprima che la sua rabbia sfociasse in violenza. E’ ora ai domiciliari in attesa di giudizio. Risponderà, nuovamente, di atti persecutori. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

