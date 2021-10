NAHOFT | COMUNICARE IN MODO CRIPTATO ANCHE SE AVVIENE LA CHIUSURA DI INTERNET

(Di martedì 5 ottobre 2021) L’appè davvero innovativa! Crittografa i messaggi come testo casuale, consentendo di parlare liberamente e in sicurezzasenon funziona. Un’organizzazione no-profit con sede a San Francisco ha sviluppato questa app per aiutare gli iraniani a bypassare la sorveglianza e la censura da parte del loro governo., che in farsi significa “nascosto”, converte il testo di un utente in una stringa casuale di parole che possono essere inviate tramite qualsiasi app di messaggistica. Il destinatario del messaggio esegue quella stringa tramite l’app, utilizzando una chiave di decrittazione condivisa dal mittente. Poiché lo strumento produce parole reali, non, ad esempio, stringhe di lettere e numeri totalmente casuali, quei messaggi nascosti in “bella vista” possono essere ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : NAHOFT COMUNICARE

Wired Italia

Gli iraniani possono usare app crittografate end - to - end come WhatsApp perin modo sicuro, ma, che è open source , ha un asso nella manica che è una feature cruciale nel caso in ...Gli iraniani possono usare app crittografate end - to - end come WhatsApp perin modo sicuro, ma, che è open source , ha un asso nella manica che è una feature cruciale nel caso in ...Nahoft usa la crittografia per trasformare le chat in un guazzabuglio di parole... e funziona anche quando Internet non va.