Matteo Salvini: da ieri la Lega ha 69 sindaci in più (Di martedì 5 ottobre 2021) "Rispetto a ieri la Lega oggi ha 69 sindaci in più, distribuiti così: 46 nuovi primi cittadini al Nord, 17 al Centro e 6 al Sud. Quindi, trattandosi di elezioni amministrative, il primo dato oggettivo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 ottobre 2021) "Rispetto alaoggi ha 69in più, distribuiti così: 46 nuovi primi cittadini al Nord, 17 al Centro e 6 al Sud. Quindi, trattandosi di elezioni amministrative, il primo dato oggettivo ...

Advertising

fanpage : Sul caso di Luca Morisi, l'ex social media manager di Matteo Salvini indagato per cessione di sostanze stupefacenti… - La7tv : #tagada @a_padellaro sulla posizione di Matteo #Salvini dopo il deludente risultato per la Lega alle… - a_padellaro : DRAGHI STIA ATTENTO Si dice che la gallina che canta ha fatto l’uovo e a mettere sull’avviso Mario Draghi riguardo… - GermanoDottori : RT @ultimora_pol: #Italia Matteo #Salvini (#Lega|ID): 'Il consenso della Lega non c'è.' @ultimora_pol - Bianca34874951 : RT @tempoweb: Matteo Salvini zittisce Enrico Letta: 'La Lega ha 69 sindaci in più, qualcuno lo avvisi' #elezioni #iltempoquotidiano https:… -