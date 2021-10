Maltempo: allerta rossa in Lombardia, Piemonte e Ligura (Di martedì 5 ottobre 2021) Il bollettino della Protezione Civile ha diramato un’allerta rossa a causa del Maltempo per alcune regioni. Diverse regioni in allerta arancione ma attenzione a fenomeni in tutto il Paese I primi fenomeni metereologici autunnali sono alle porte. Già a partire dalle scorse ore, locali piogge e temporali sparsi si sono verificati in diverse zone d’Italia, specialmente nella parte settentrionale. Ieri, tuttavia, il bollettino della Protezione Civile ha annunciato un’allerta rossa a causa del Maltempo su parte di Lombardia, Liguria e Piemonte. In queste regioni, infatti, fenomeni piovosi di carattere temporalesco potrebbero comportare danni a livello idro-geologico, provocando danni a persone ed infrastrutture. Altre sette regioni, ... Leggi su zon (Di martedì 5 ottobre 2021) Il bollettino della Protezione Civile ha diramato un’a causa delper alcune regioni. Diverse regioni inarancione ma attenzione a fenomeni in tutto il Paese I primi fenomeni metereologici autunnali sono alle porte. Già a partire dalle scorse ore, locali piogge e temporali sparsi si sono verificati in diverse zone d’Italia, specialmente nella parte settentrionale. Ieri, tuttavia, il bollettino della Protezione Civile ha annunciato un’a causa delsu parte di, Liguria e. In queste regioni, infatti, fenomeni piovosi di carattere temporalesco potrebbero comportare danni a livello idro-geologico, provocando danni a persone ed infrastrutture. Altre sette regioni, ...

