Advertising

CosenzaPost : Cassano, il sindaco Papasso fa gli auguri al neo Presidente Occhiuto e all’intera Giunta - sportli26181512 : Il neo sindaco Manfredi: 'Napoli riparte dalle vittorie nel calcio': Il primo cittadino appena eletto: 'Con De Laur… - salvione : Il neo sindaco Manfredi: 'Napoli riparte dalle vittorie nel calcio' - Tiburnoofficial : Vittoria schiacciante per Nonni col 54% dei voti. Il neo sindaco: “I cittadini ci hanno premiato per il programma”… - altrogiornorai1 : Il neo eletto sindaco di Napoli @GaeManfredi ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno… -

Ultime Notizie dalla rete : neo sindaco

Varesenews

Il, 49 anni, ha ricoperto il ruolo di assessore a Rimini dal 2011. AGINAPOLI - Ildi Napoli Gaetano Manfredi , uscito vincitore dalle consultazioni di domenica e lunedì, ha prontamente risposto alle congratulazioni ricevute dal presidente del club azzurro Aurelio De ...Gaetano Manfredi ringrazia il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per le belle parole e promette: "Faremo il massimo per la squadra"."Necessità di cambiamento anche a San Benedetto" Riceviamo e pubblichiamo da parte di Francesco Ameli, responsabile provinciale PD Enti Locali I risultati di Acquasanta, Arquata, Force e Montegallo co ...