Ibra è un accumulatore seriale di Ferrari

Leggi su gqitalia

(Di martedì 5 ottobre 2021) Zlatanhimovic ci ha preso gusto e si è comprato un'altra, in particolare una incredibile SF90 Spider da 1.000 CV. Solo due anni fa, infatti, il centravanti del Milan aveva aggiunto alla collezione di auto del suo garage una particolarissimaMonza SP2. E si tratta di due anni precisi perché la barchetta del Cavallino Rampante era stato un regalo per i suoi 38 anni, mentre la SF90 Spider è arrivata esattamente per i 40 anni. Semantenesse questa cadenza di acquisto, diventerebbe in breve tempo uno dei maggiori collezionisti di auto di Maranello dell'interno pianeta. Solo il tempo potrà dirlo, ma intanto il campione svedese ha voluto onorare nel migliore dei modi quel vecchio detto che recita «La vita inizia a 40 anni». Proverbi a parte, la nuovaè stata pubblicata ...