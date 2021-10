**Governo: per Letta strappo gravissimo, dem ‘noi avanti con Draghi, e la Lega?’** (Di martedì 5 ottobre 2021) Lo strappo – “l’ennesimo”, si sottolinea al Nazareno- arriva subito dopo la batosta elettorale per la Lega e i dem non esitano a sottolinearlo con una riunione d’urgenza convocata dal segretario Enrico Letta nella sede del Pd con la delegazione dei ministri, i capigruppo e i vicesegretari. L’assenza della Lega al Cdm che oggi ha dato il via libera alla delega fiscale, viene evidenziata subito, già nella riunione con il premier Mario Draghi, dal capodelegazione dem Andrea Orlando. Orlando nel porre la questione, si riferisce, ha anche rimarcato la ‘pretestuosità’ della richiesta leghista di avere più tempo per esaminare un provvedimento – ha ricordato il ministro del Lavoro – già frutto del lavoro delle commissioni parlamentari. Insomma, non piovuto dal cielo. Un interrogativo poi ha percorso la giornata, ed è stato oggetto dei ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 ottobre 2021) Lo– “l’ennesimo”, si sottolinea al Nazareno- arriva subito dopo la batosta elettorale per la Lega e i dem non esitano a sottolinearlo con una riunione d’urgenza convocata dal segretario Enriconella sede del Pd con la delegazione dei ministri, i capigruppo e i vicesegretari. L’assenza della Lega al Cdm che oggi ha dato il via libera alla delega fiscale, viene evidenziata subito, già nella riunione con il premier Mario, dal capodelegazione dem Andrea Orlando. Orlando nel porre la questione, si riferisce, ha anche rimarcato la ‘pretestuosità’ della richiesta leghista di avere più tempo per esaminare un provvedimento – ha ricordato il ministro del Lavoro – già frutto del lavoro delle commissioni parlamentari. Insomma, non piovuto dal cielo. Un interrogativo poi ha percorso la giornata, ed è stato oggetto dei ...

