Genoa | Ballardini perde pezzi | si fermano Criscito | Destro | Bani e Vanheusden

(Di martedì 5 ottobre 2021) Archiviata la settima giornata di Serie A, ilapprofitterà della sosta per le Nazionali per provare a recuperare alcuni giocatori chiave che saranno costretti ad uno stop. Il club ligure, infatti, attraverso una nota ha fatto il punto sugli infortunati: “Gli esami strumentali hanno evidenziato le seguenti situazioni: Mattiaha una contrattura del muscolo semimembranosocon accertamenti diagnostici negativi. Domenicoha una distorsione della caviglia sinistra con lesione capsulo-legamentosa. Mattiaha un edema al bicipite femorale. Zinhoha una condropatia femoro-rotulea del ginocchio con lesione miofasciale del muscolo semimembranoso”. SportFace.

, il punto sulla situazione.verso la conferma in panchina, Marroccu può tornare nelle vesti di ds Secondo quanto riferito dal Secolo XIX, nel summit andato in scena oggi ilha ...Commenta per primo Sono ben 27 i giocatori utilizzati dalnelle prime sette giornate di campionato. Più di ogni altro club di Serie A, Venezia escluso ...a disposizione di Davidee ...Infortunati Genoa - Dopo la sosta il tecnico Ballardini ritroverà Caicedo e Destro: il colombiano, in particolare, ha smaltito il problema ai flessori.In casa Genoa la nuova proprietà americana avrebbe deciso di confermare il tecnico Davide Ballardini, il quale però resta sotto esame: intanto si starebbe pensando al ritorno di Francesco Marroccu nel ...