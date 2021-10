Amazzonia, 2021 anno record per la deforestazione (di F. De Augustinis) (Di martedì 5 ottobre 2021) (di Francesco De Augustinis) Ad agosto 2021 sono stati deforestati 1.606 chilometri quadrati di foresta amazzonica in Brasile, il dato più alto degli ultimi 10 anni, con un aumento del 7% rispetto allo stesso mese 2020. Lo ha riferito l’ultimo bollettino sulla deforestazione diffuso lunedì dall’istituto di ricerca brasiliano Imazon. I dati dell’ente di ricerca indipendente confermano il 2021 come terzo anno di fila in cui si registrano record di deforestazione in Brasile: 7.715 chilometri quadrati andati in fumo da gennaio ad agosto (record negativo dal 2012) e oltre 10 mila chilometri quadrati deforestati nell’Amazzonia brasiliana nell’ultimo anno (da agosto 2020 a luglio 2021: è il ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 ottobre 2021) (di Francesco De) Ad agostosono stati deforestati 1.606 chilometri quadrati di foresta amazzonica in Brasile, il dato più alto degli ultimi 10 anni, con un aumento del 7% rispetto allo stesso mese 2020. Lo ha riferito l’ultimo bollettino sulladiffuso lunedì dall’istituto di ricerca brasiliano Imazon. I dati dell’ente di ricerca indipendente confermano ilcome terzodi fila in cui si registranodiin Brasile: 7.715 chilometri quadrati andati in fumo da gennaio ad agosto (negativo dal 2012) e oltre 10 mila chilometri quadrati deforestati nell’brasiliana nell’ultimo(da agosto 2020 a luglio: è il ...

youarelostlg : RT @HuffPostItalia: Amazzonia, 2021 anno record per la deforestazione (di F. De Augustinis) - fendente1 : Bello schifo ????Sky Tg24 : Brasile inserito nel Guinness per record deforestazione in Amazzonia. - Art5LIV : RT @HuffPostItalia: Amazzonia, 2021 anno record per la deforestazione (di F. De Augustinis) - HuffPostItalia : Amazzonia, 2021 anno record per la deforestazione (di F. De Augustinis) - add_editore : RT @Radio3tweet: L’Amazzonia di Sebastião Salgado, la Cina e la repressione degli uiguri, un’intervista a Toni Servillo, un ritratto di Jea… -

Ultime Notizie dalla rete : Amazzonia 2021 Amazzonia, 2021 anno record per la deforestazione (di F. De Augustinis) Bolsonaro accusò Galvão di essere 'al servizio di qualche Ong' per i dati molto negativi che l'agenzia pubblicava sulla situazione in Amazzonia. Ad aprile 2021, durante l'ultimo Earth Day, lo ...

Salgado al MAXXI di Roma con Amazonia " La potenza del progetto di Salgado è che non mostra una Amazzonia ferita ma la bellezza di un ... - Giulia Giaume Eventi d'arte in corso a Roma Dal 21/05/2021 al 21/12/2021 Dal 03/10/2021 al 09/02/...

Amazzonia, 2021 anno record per la deforestazione (di F. De Augustinis) L'HuffPost Benvenuti al "Toxic tour", l'escursione nell'Amazzonia contaminata dal petrolio Le vittime degli sversamenti delle compagnie petrolifere in Ecuador hanno trasformato il disastro ambientale in cui vivono da anni in turismo e denuncia, ...

Amazzonia, 2021 anno record per la deforestazione (di F. De Augustinis) (di Francesco De Augustinis) Ad agosto 2021 sono stati deforestati 1.606 chilometri quadrati di foresta amazzonica in Brasile, il dato più alto degli ultimi 10 anni, con un aumen ...

Bolsonaro accusò Galvão di essere 'al servizio di qualche Ong' per i dati molto negativi che l'agenzia pubblicava sulla situazione in. Ad aprile, durante l'ultimo Earth Day, lo ..." La potenza del progetto di Salgado è che non mostra unaferita ma la bellezza di un ... - Giulia Giaume Eventi d'arte in corso a Roma Dal 21/05/al 21/12/Dal 03/10/al 09/02/...Le vittime degli sversamenti delle compagnie petrolifere in Ecuador hanno trasformato il disastro ambientale in cui vivono da anni in turismo e denuncia, ...(di Francesco De Augustinis) Ad agosto 2021 sono stati deforestati 1.606 chilometri quadrati di foresta amazzonica in Brasile, il dato più alto degli ultimi 10 anni, con un aumen ...