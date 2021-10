WhatsApp, Instagram e Facebook in tilt: migliaia di utenti all’impasse. Giornalisti e partiti ‘isolati’ dai seggi (Di lunedì 4 ottobre 2021) Sembra quasi una beffa: proprio nel momento clou della tornata elettorale rappresentata dalle Comunali, quando il ‘filo diretto’ fra le redazioni dei vari media e, soprattutto, il continuo tam-tam dei vari rappresentanti di lista nei seggi con i rispettivi partiti di riferimento, necessitano di un continui scambio di notizie ed aggiornamenti… i social e le app di messaggistica sono andati in tilt!!! Il sito downdetector sommerso dalle segnalazione degli utenti di WhatsApp, Instagram e Facebook Già da qualche minuto passate le 18, le cose sembravano non andare come dovuto, poi, quando pur avendo appurato l’integrità del segnale internet, ‘si è fermato tutto’, ecco la conferma, come ha rilanciato subito l’hashtag #WhatsAppdown su Twitter. In questi ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 ottobre 2021) Sembra quasi una beffa: proprio nel momento clou della tornata elettorale rappresentata dalle Comunali, quando il ‘filo diretto’ fra le redazioni dei vari media e, soprattutto, il continuo tam-tam dei vari rappresentanti di lista neicon i rispettividi riferimento, necessitano di un continui scambio di notizie ed aggiornamenti… i social e le app di messaggistica sono andati in!!! Il sito downdetector sommerso dalle segnalazione deglidiGià da qualche minuto passate le 18, le cose sembravano non andare come dovuto, poi, quando pur avendo appurato l’integrità del segnale internet, ‘si è fermato tutto’, ecco la conferma, come ha rilanciato subito l’hashtag #down su Twitter. In questi ...

Advertising

RealEmisKilla : Secondo me da whatsapp e instagram qualche fissato con i vecchi tempi ogni tot stacca la spina al grido di “facciam… - TgLa7 : #Facebook, #Instagram, #WhatsApp saltati completamente in tutta Europa - StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - Giorgia__84 : @Greta_83 Si , whatsapp, e Instagram Ho letto che è in tutto il mondo che c'è questo problema ??????? - carloscatozza : RT @Gazzetta_it: Problemi su Whatsapp, Instagram e Facebook: Italia senza social #facebookdown -