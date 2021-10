Traffico Roma del 04-10-2021 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 ottobre 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione ancora qualche rallentamento sul raccordo in carreggiata interna tra Nomentana e il video per la 24 e in carreggiata esterna tra Laurentina e Anagnina ai principali disagi al momento sulla tangenziale dove si sta in fila per un incidente in via del Foro Italico verso lo stadio Olimpico inevitabili le ripercussioni con code e rallentamenti tra via Nomentana e via di Tor di Quinto ti sta in fila anche verso San Giovanni tra via dei Colli della Farnesina e via Salaria in città segnalati diversi incidenti in zona Torre Gaia in via dei Ferrari all’altezza di via dell’Acqua è lungo via della Magliana all’altezza di via delle Idrovore della Magliana infine il trasporto ferroviario sulla linea Pisafortemente rallentato il servizio in prossimità di Rosignano per un guasto tecnico al momento segnalati rallentamenti ...