“Per qualche dollaro in più”, stasera in tv il secondo capitolo della trilogia del dollaro (Di lunedì 4 ottobre 2021) Andrà in onda stasera su Rai Movie alle 21.15 “Per qualche dollaro in più“, il capolavoro western diretto da Sergio Leone. Il film, uscito nel 1965, è il secondo capitolo della trilogia del dollaro (gli altri due sono “Per un pugno di dollari“, 1964, e “Il buono, il brutto e il cattivo“, 1966), tre film western che hanno segnato la storia del cinema. Il cast principale del film “Per qualche dollaro in più” è composto da Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian Maria Volontè, Mario Brega, Luigi Pistilli, Mara Krupp e Klaus Kinski. A comporre la colonna sonora è l’immancabile Ennio Morricone che, tra l’altro, conosceva Sergio Leone dalle elementari. Trama del film “Per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 ottobre 2021) Andrà in ondasu Rai Movie alle 21.15 “Perin più“, il capolavoro western diretto da Sergio Leone. Il film, uscito nel 1965, è ildel(gli altri due sono “Per un pugno di dollari“, 1964, e “Il buono, il brutto e il cattivo“, 1966), tre film western che hanno segnato la storia del cinema. Il cast principale del film “Perin più” è composto da Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian Maria Volontè, Mario Brega, Luigi Pistilli, Mara Krupp e Klaus Kinski. A comporre la colonna sonora è l’immancabile Ennio Morricone che, tra l’altro, conosceva Sergio Leone dalle elementari. Trama del film “Per ...

