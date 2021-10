Meteo Roma del 04-10-2021 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 ottobre 2021)Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord molte nubi al mattino su tutti i settori con piogge sparse e locali temporali al nord ovest al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nubifragi fra Liguria e Piemonte in serata tempo in ulteriore peggioramento con forti piogge diffuse anche su Lombardia e sull’Appennino settentrionale al centro tempo in prevalenza stabile mattino con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio maggiori addensamenti sulla Toscana con piogge associate in serata forti piogge in arrivo tra Lazio e Toscana specie sui settori costieri variabilità asciutta altro al sud stabilita diffusa un alpino con prevalenza di cieli soleggiati più coperto sulla Sardegna al pomeriggio isolate piogge sulla Sardegna nessuna altrove in serata condizioni del tutto stabile al meridione Certo in Sardegna Dove si ...