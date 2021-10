Love is in the air, trame turche: una macabra vendetta (Di lunedì 4 ottobre 2021) Accanto ai tormenti d'amore di Eda Yildiz, nel corso delle prossime puntate di Love is in the air si innesterà una storyline tanto grottesca quanto divertente che avrà come protagoniste Aydan e Ayfer. Le due donne, come rivelano le trame turche, saranno entrambe attratte da Chef Alexander che, però, inizierà una relazione con la Yildiz, pur continuando a corteggiare anche la signora Bolat. In particolare, l'uomo spiegherà ad Aydan che la sua relazione con Ayfer sta andando male in quanto la donna è eccessivamente gelosa e possessiva. In seguito, però, le due scopriranno che lo chef è un inguaribile dongiovanni e addirittura frequenta anche altre donne. Ayfer e Aydan affronteranno Alexander e tra loro scoppierà una discussione che culminerà con la madre di Serkan che romperà una bottiglia di vetro sulla testa del cuoco credendo di ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 4 ottobre 2021) Accanto ai tormenti d'amore di Eda Yildiz, nel corso delle prossime puntate diis in the air si innesterà una storyline tanto grottesca quanto divertente che avrà come protagoniste Aydan e Ayfer. Le due donne, come rivelano le, saranno entrambe attratte da Chef Alexander che, però, inizierà una relazione con la Yildiz, pur continuando a corteggiare anche la signora Bolat. In particolare, l'uomo spiegherà ad Aydan che la sua relazione con Ayfer sta andando male in quanto la donna è eccessivamente gelosa e possessiva. In seguito, però, le due scopriranno che lo chef è un inguaribile dongiovanni e addirittura frequenta anche altre donne. Ayfer e Aydan affronteranno Alexander e tra loro scoppierà una discussione che culminerà con la madre di Serkan che romperà una bottiglia di vetro sulla testa del cuoco credendo di ...

